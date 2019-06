Porta de vidro da Drogasil quebra “misteriosamente” durante atendimento

A porta de vidro da farmácia Drogasil, localizada na rotatória da avenida Mato Grosso com a rua Prof. Luís Alexandre de Oliveira, quebrou no início da noite desta sexta-feira (7). Cacos de vidro ficaram espalhados no chão, na entrada da farmácia.

De acordo com informações, uma cliente teria ficado ferida. A possível vítima e a pessoa que foi retirada de cena

O JD1 Notícias esteve no local e conversou com uma funcionária da farmácia, que não quis se identificar. Ela preferiu não dar detalhes sobre o ocorrido e disse, apenas, que a porta quebrou “do nada”. A funcionária também não confirmou sobre uma possível vítima.

Os funcionários da farmácia estavam retirando os cacos para não atrapalhar o fluxo dos clientes que, devido ao horário, estava intenso.

