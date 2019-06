Após apresentarem TCC, universitárias morrem em acidente

As universitárias Leticia Rodrigues e Araújo e Thaline dos Santos Escobar de 22 anos morreram em uma colisão com uma Van da prefeitura de Itaporã na rodovia MS-157 na noite dessa quinta-feira (6).

As jovens voltavam de Dourados para Maracaju depois de terem apresentado o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) pelo curso de Direito na Unigran. O carro que as acadêmicas estavam ficou com a dianteira destruída.

A colisão frontal aconteceu próximo ao trevo de acesso à Gleba Santa Terezinha. Na van estavam o motorista e mais cinco pessoas que estavam indo para o Hospital da Vida também em Dourados.

Uma das pacientes estava em estado grave, não é possível afirmar como ela ficou com o acidente.

Deixe seu Comentário

Leia Também