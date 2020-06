Prefeitura convoca estagiários de direito, arquitetura e engenharia; Veja os nomes

A Prefeitura de Campo Grande convoca nesta sexta-feira (30), por meio da edição do Diário Oficial os candidatos aprovados no Processo Seletivo Realizado através do Edital n. 03/2019-01 e do Edital n. 03/2018-01 para as áreas de Direito, Arquitetura, Engenharia Civil e Engenharia Sanitária e Ambiental

Os candidatos deverão comparecer, conforme cronograma, na Divisão de Promoção e Experiências Profissionais/DIPEP da Secretaria Municipal de Gestão, localizada na Av. Afonso Pena, n.3.297.

Na data, os candidatos deverão levar RG, CPF e Apresentar atestado de matrícula com até 30 dias de Emissão emitidos pela instituição de Ensino Superior; Apresentar cópia simples de uma foto 3 X 4 atualizada; certidão de nascimento ou casamento; título de eleitor atualizado e comprovante de quitação eleitoral; certificado militar aos homens maiores de 18 anos; carteira de trabalho, bem como uma cópia da folha que consta a foto do verso e das páginas que consta o primeiro contrato de trabalho registrado.

Além dos demais documentos exigidos a partir da página 6 deste edital .

Confira abaixo os nomes dos convocados de cada área.









