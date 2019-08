Prefeitura entrega selo do Comprometimento de Igualdade de Gênero

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Mulher entregou na segunda-feira (12), o diploma do Compromisso com a Igualdade de Gênero (CIG), às instituições públicas e privadas que trabalham a favor da igualdade de gênero no trabalho. A cerimônia aconteceu no Plenarinho do Paço Municipal.

O prefeito Marquinhos Trad, acompanhado da primeira-dama Tatiana Trad, fez a entrega do selo a representantes das instituições.

A iniciativa, que integra o calendário de aniversário da cidade e é coordenada pela Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu), inspirou-se nos sete princípios de Empoderamento das Mulheres, ditados pela ONU Mulheres Brasil, em conjunto com a Rede Brasileira do Pacto Global.

Para o prefeito Marquinhos Trad, a sociedade só tem a ganhar com o compromisso cada vez maior das empresas, que têm buscado em parceria com a prefeitura, reduzir as diferenças. “A própria Bíblia diz que Deus criou a mulher para que estivesse ao lado do homem e ser sua ajudadora, como nesta administração tem sido a Tatiana e a minha vice Adriane. Agradeço a parceria e desejo que vocês continuem fazendo esse trabalho e ajudando a nossa cidade”, disse.

O Diploma do Selo Compromisso com a Igualdade de Gênero foi entregue àquelas instituições que tiveram seu pedido de adesão deferido, cumprindo os critérios estabelecidos por Decreto

Em nome das instituições que receberam o selo nesta tarde, a advogada Caroline Mendes Dias, destacou a importância da iniciativa da prefeitura que, durante as entrevista e visitas à empresa fez com que toda a equipe pudesse se lembrar do compromisso que já é adotado desde a criação do escritório, fundado por duas mulheres.

A cerimônia contou com a presença do secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, Antônio Cézar Lacerda.

Empresas comprometidas

- Empresa Metatron Embalagens e Limpeza de Campo Grande – MS

- Resina & Marcon Advogados Associados;

- Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano – Planurb;

- Aranda Fleury Confecções Ltda – RU Uniformes e Associação Comercial e Industrial de Campo Grande

Deixe seu Comentário

Leia Também