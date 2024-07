Prêmio CNMP: Ministério Público de MS tem 90 projetos pré-habilitados

A lista com as iniciativas que concorrem ao Prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP 2024), foi divulgada, na quinta-feira (4/7) e o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) é a instituição com mais projetos pré-habilitados.

A lista totalizou 651 iniciativas, sendo 90 só do MPMS que foram supervisionadas em todas as fases pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplange), por meio da área de Gestão de Projetos.

Em 2024 os projetos concorrerão nas seguintes categorias: Investigação e Inteligência; Persecução Cível e Penal; Integração e Articulação; Transversalidade dos Direitos Fundamentais; Fiscalização de Políticas e Recursos Públicos; Diálogo com a Sociedade; Governança e Gestão; e Sustentabilidade.

Agora, as unidades e ramos do MP terão o prazo de três dias para apresentar recurso quanto à eventual desconformidade no cadastramento do projeto com o Regulamento. Nesse momento, caberá à Secretaria Executiva analisar os pedidos e, após apreciação, divulgar a lista final dos projetos habilitados.

