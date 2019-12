Programa "Hortas Urbanas" recebe R$ 550 mil de emenda Federal

O programa “Hortas Urbanas” desenvolvido pelo Governo do Estado com a Prefeitura de Campo Grande recebeu um investimento de R$ 550 mil da emenda de R$ 2,5 milhões empenhada pelo deputado Federal, Luiz Ovando.

O repasse foi formalizado durante reunião na sexta-feira (20) na Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), o parlamentar agradeceu ao Governador Reinaldo Azambuja por conceder a ele a oportunidade de participar desse projeto e pontuou a importância da iniciativa.

“Quando a gente fala da terra em termos de horta, a gente facilita as crianças a entenderem o significado da terra, e que nós precisamos valorizar. Quando se fala em terra produzindo, significa terra dando condição a persistência da vida, do bem-estar da comunidade, e também de desenvolvimento”, destacou.

O secretário da Semagro, Jaime Verruck, falou da relevância da emenda no fortalecimento do projeto. “Apoio fundamental. Pois existe uma perspectiva de todas as pessoas que estão gostando do projeto e das que querem que seja implantada no seu bairro”, afirmou.

O secretário especial de gestão política em Campo Grande, Carlos Alberto de Assis, afirmou que o projeto de 200 hortas é uma semente plantada. “Estamos com bastante demanda nos bairros, e já existe pedido de expansão para o interior. Isso é muito gratificante, pois foi uma ideia que deu certo, começou pequena e a tendência é só crescer. Fomenta a agricultura familiar e oferece uma mudança de cultura, pois preserva o meio ambiente, e serve de instrumento de educação alimentar”, destacou Assis.

A próxima etapa será o planejamento para aquisição dos equipamentos necessários para estruturar as hortas. Para 2020 a instituição pretende ampliar os temas dos cursos de capacitação, abordando além do básico, assuntos relacionados a adubação orgânica, compostagem, e aproveitamento de alimentos.

Emenda

O restante da emenda federal, no valor de R$ 2 milhões, será destinado para a compra de equipamentos para nove municípios do Estado: Jaraguari, Maracaju, Ponta Porã, São Gabriel, Sonora, Corguinho, Itaporã, Rio Brilhante e Taquarussu.

