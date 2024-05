Barragem se rompe no Rio Grande do Sul

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, informou a população, nesta quinta-feira (2), sobre o rompimento parcial da barragem 14 de Julho, que fica entre os municípios gaúchos de Cotiporã e Bento Gonçalves.

"Nós recebemos, há pouco tempo, a informação do rompimento da ombreira direita da barragem 14 de Julho. O efeito não vai ser de uma devastação, enxurrada, mas vai ter o curso livre do Rio Taquari", explicou o governador em seu Instagram.

Foram emitidos alertas e os moradores de Santa Tereza, Muçum, Roca Sales, Arroio do Meio, Encantado, Colinas e Lajeado receberam ordens expressas para deixarem as áreas de risco.

Ainda segundo o governador gaúcho, as condições climáticas atrapalham resgates, e não existe a possibilidade meteorológica para que helicópteros de resgate prestem socorro às vítimas na região neste momento.

Em nota, a Companhia Energética Rio das Antas (Ceran) informou que o rompimento ocorreu "devido ao contínuo aumento da vazão do Rio das Antas e das fortes chuvas que atingem o estado".

