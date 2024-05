Bruno Mars volta ao Brasil em outubro para quatro shows; veja as datas

No início da tarde desta quinta-feira (02), foi anunciado nas redes sociais, que Bruno Mars voltará ao Brasil em outubro para uma pequena turnê pelo país.

O músico se apresentará no Rio de Janeiro, no dia 04 de outubro, dois shows em São Paulo, sendo nos dias 08 e 09 do mesmo mês, e em Brasília, no dia 17. As apresentações acontecerão no Engenhão, MorumBIS e Estádio Mané Garrincha, respectivamente.

Os valores dos ingressos estarão entre R$ 235 (arquibancada, meia-entrada) e R$ 1.250 (pista premium, inteira, em todas as cidades). Quem é cliente do banco Santander poderá garantir a entrada em uma pré-venda exclusiva.

A pré-venda exclusiva acontece nos dias 6 e 7 de maio. Para São Paulo começará às 9h, enquanto no Rio de Janeiro e Brasília iniciará às 11h, no site oficial da Ticketmaster e nas bilheterias oficiais.

A venda geral inicia no dia 8 de maio. Para São Paulo começa às 9h no site do mesmo site, às 11h no Rio de Janeiro e em Brasília, e às 13h na bilheteria oficial.

Todos os horárários estão de acordo com o fuso de Brasília.

A última passagem de Bruno Mars pelo Brasil foi em setembro de 2023, quando ele se apresentou no The Town, em São Paulo. Uma visita que gerou vários memes e quando o cantor demonstrou o carinho que tem pela cultura brasileira.

