PrÃ³xima etapa dos reparos da ponte sobre o rio Paraguai terÃ¡ alpinistas

A montagem da QuikDeck, que é uma plataforma suspensa localizada embaixo do pilar 2 da ponte sobre o rio Paraguai, na BR-262, que dá acesso a Corumbá, foi concluída hoje (27).

Por ser uma revitalização de grande porte, houve a necessidade de utilizar estruturas importadas de outros estados. O sistema dela é de última geração, garantindo que os reparos sejam executados com a maior segurança e qualidade.

A plataforma mede 13,8 metros de largura e 3,8 metros de comprimento. Foi construída para servir de apoio para que os trabalhadores possam inserir as placas de aço, e montar a caixaria para a concretagem que reforçará toda a estrutura. Além de permitir que os operários trabalhem sob a ponte com a colocação de uma nova trama e placas de aço e concretagem.

De acordo com um dos responsáveis pela construção da plataforma, o engenheiro civil Lauro Peres, serão utilizadas 19 toneladas de concreto e um trabalho semelhante será feito nos pilares P24 e P27, sem a necessidade da QuickDeck.

Esta etapa da construção está prevista para ser concluída até a segunda quinzena de abril. Nela terá a presença de alpinistas industriais e de construção civil, que foram chamados para garantir a sustentação do equipamento. Alguns deles foram trazidos de outros estados. Até o momento, já foram executados 20% do total da obra.

