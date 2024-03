Quadrilha especializada em arrombamentos Ã© presa em Campo Grande

Ação conjunta das Forças Táticas da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e do 9º Batalhão resultou no desmantelamento de uma quadrilha que praticava furtos mediante arrombamentos em estabelecimentos comerciais de Campo Grande. Entre a noite de segunda-feira (04) e esta terça-feira (05), os policiais agiram para prender os criminosos.

Durante a ação, foram capturados Marcos Antonio da Silva Pereira, de 32 anos, conhecido como "Macaquinho", Wellington Ney da Silva Belo, de 23 anos, e um adolescente de 17 anos, no bairro Jardim Noroeste. Os criminosos utilizavam um veículo Volkswagen Gol para cometer os delitos.

As atividades ilícitas da quadrilha foram registradas por câmeras de segurança, o que auxiliou na identificação do grupo criminoso pela polícia, por meio da troca de informações entre as equipes táticas.

Durante a ação, os policiais conseguiram recuperar uma motocicleta Honda CG-160 Fan de cor vermelha, além de brinquedos, capacetes e outros acessórios de moto que haviam sido furtados pelos criminosos.

Foi recuperado um videogame de alto valor, bem como outros produtos cuja procedência não pôde ser comprovada. Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) – CEPOL para as providências legais cabíveis.

