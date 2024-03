Após uma série de conflitos iniciadas na noite de segunda-feira (25), durante o Sincerão do Big Brother Brasil, os ânimos seexaltaram e por pouco Davi e MCBin Laden não se agrediram dentro do programa.

Discussão foi causada principalmente por desavença entre o funkeiro e o gaúcho Matteus, depois de MC Bin Laden falar para o Alegrette 'para de rebolar', Alane entrou na discussão pedindo respeito e após levantar a voz para a sister, o funkeiro foi confrontado por Davi.

No meio da confusão, sobrou até para Lucas Buda que acabou tomando uma cotovelada e caiu no chão, enquanto os demais brother tentavam evitar uma briga com agressão dos participantes. Veja:

Começo da briga entre Bin e Davi pic.twitter.com/YpulieQl4A — Discutindo Dorama (@EsposadoBangtan) March 26, 2024

» DAVI x BIN LADEN

Davi toma as dores de Matteus em discussão com MC Bin Laden, se descontrolam e quase chegam à agressão!



Briga teve que ser apartada pelo dummy e encerrada por um esporro enorme do Big Boss!#RedeBBB #BBB24 pic.twitter.com/45FmHBMp0C — Luiz Ricardo (@excentricko) March 26, 2024

