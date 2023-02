Raul Gil é internado em São Paulo e passa por procedimento no esôfago; saiba mais

Um dos apresentadores mais experientes da TV brasileira, Raul Gil, de 85 anos, foi internado na última quarta-feira (1º), para a realização de um procedimento no esôfago no Hospital Albert Einstein, localizado na zona sul de São Paulo. O comandante do programa das tardes de sábado do SBT foi submetido a exames de rotina, que detectaram a necessidade da intervenção.

A informação foi confirmada pela Comunicação da emissora de Silvio Santos. A endoscopia foi realizada pelo médico Sérgio Felizola, que cuida da saúde de Raul Gil desde a década de 90. Por precaução e pela idade avançada, ele passou a noite internado após o procedimento, que foi bem-sucedido na unidade hospitalar.

A expectativa é de que Raul Gil tenha alta ainda nesta quinta (2). Ele está acompanhado do filho, Raul Gil Júnior, que também é diretor do programa do pai no SBT.

Raul passou por um procedimento chamado endoscopia, que serve para analisar a mucosa do esôfago, estômago e duodeno (primeira parte do intestino delgado).

A intervenção é feita através de um tubo flexível (conhecido por endoscópio) que possui um chip responsável por capturar as imagens do sistema digestivo através de uma câmera. Por conta desta complexidade e da idade avançada do paciente, Raul Gil precisou de cuidados redobrados após a realização.

