Recapeamento é concluído na 1º fase de obras do Jardim Anache

Com 621 metros de pavimentação, o recapeamento que dá acesso ao Hospital São Julião, foi concluído pela prefeitura de Campo de Grande, nesta semana. A obra integra a segunda etapa do projeto de drenagem e pavimentação do Complexo Jardim Anache e teve investimento R$ 1 milhão de reais.

O percurso recapeado inclui a Avenida Lino Villacha, a partir da rotatória com a Avenida Francisco Pereira Coutinho. O recapeamento do restante da via, que se estende até a Avenida Cônsul Assaf Trad. O nova Lima (C e D) será o próximo bairro a receber a receber a malha asfáltica. Para as próximas etapas, está prevista pavimentação do asfalto o trecho da Avenida Cândido Garcia, entre a Alexandrino de Alencar e a Rua da Prata, além das ruas dos Poetas, Capitólio, da Prada, Ida Bais, Alberto Veiga e Rua Amambai. No Complexo José Tavares as obras já estão bem adiantadas.

Foram implantados 4 quilômetros de drenagem (de um total de um total de 7,8 quilômetros) e executados 12 km de um total de 16,4 km. O conjunto Oscar Salazar, Parque Iguatemi e José Tavares também receberam pavimentação.

A previsão da prefeitura para 2020 é abranger mais de 20 km de extensão entre os bairros Nova Lima e Jardim Anache.

O investimento previsto para as obras é de 10,3 milhões, com a execução de 2,2 km de drenagem e 8,7 quilômetros de pavimentação em 44 ruas. No Nova Lima as obras estão em ritmo acelerado. A duplicação da Avenida Zulmira Borba já foi feita e o asfalto será refeito da Avenida Francisco Pereira Coutinho até a Rua Major Giovani Francisco Nadalin, na altura do conjunto habitacional José Tavares. A via foi interditada a partir do Residencial José Silvério, para a implantação da rede de drenagem.

A pavimentação da Avenida Francisco Pereira Coutinho (entre a Marques de Herval e a Zulmira Borba), vai ampliar o piscinão, previsto para armazenar 22 milhões de litros de água e a construção começa no ano que vem. Numa área vizinha, será construída uma praça, com pista de caminhada e campo de futebol. O investimento total vai superar os R$ 20 milhões.

