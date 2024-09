Reunião entre policiais civis e o Governo do Estado acontece na próxima terça-feira (17)

O deputado Pedro Caravina, titular da comissão Temporária de Representação de Acompanhamento e Mediação do Processo de tratativas entre a categoria dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul e o Governo do Estado, atualizou a situação do atendimento das demandas do agentes de segurança



De acordo com o Sinpol (Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul), os policias reivindicam um reajuste de 18% e entregaram ofício ao presidente da ALEMS deputado Gerson Claro (PP), em que destacam que não aceitam a possível proposta a ser enviada pelo Poder Executivo de incorporação de R$ 400 de auxílio alimentação.



Ao JD1 o parlamentar adiantou que uma reunião será realizada na manhã da próxima terça-feira (17), entre a categoria e o Governo do Estado, com intermédio do Legislativo.



"Eles apresentaram todas as demandas relataram o histórico dos pedidos deles, os outros deputados tomaram ciência de qual é a reivindicação. A base do pedido dos policiais é o 6° salario nacional, eles estão batendo em cima disso, é pedido antigo e agora vamos levar essa proposta e ver o que conseguimos avançar fazendo essa interlocução com o Governo".



Ainda segundo o deputado, estarão presentes na reunião representantes da Secretaria de Estado de Administração (SAD) Secretaria de Governo (Segov) e da Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).



Em agosto, Pedro Caravina (PSDB) ocupou a tribuna da Assembleia para defender o diálogo e pedir que os policiais civis não paralisarem as suas atividades no Estado, condição que está sendo cogitada. Na visão do parlamentar, a proposta do governo de incorporar o auxílio à remuneração resultaria em ganhos reais de até 5% para servidores ativos e até 8% para aposentados.







Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também