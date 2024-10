Romário entra na campanha da Capital

O Coletivo Juliano Varela (PSD), ganhou um importante aliado em sua campanha por uma vaga na Câmara Municipal de Campo Grande. O ex-jogador e senador Romário (PL-RJ), prestou apoio à candidatura.

"Meu candidato a vereador é o Juliano Varela, 55678, é o cara que vai fazer a diferença na Câmara, principalmente trabalhar muito pela inclusão", destaca Romário em vídeo.

O Coletivo Juliano Varela (PSD), com Márcio Ximenes tem pela primeira vez, uma pessoa com deficiência intelectual disputando cargo no Legislativo e concorre a convite do também senador, Nelsinho Trad (PSD).

Juliano Varela, que inspirou a criação do Instituto de mesmo nome, tem Síndrome de Down, e seu companheiro, Márcio Ximenes foi presidente do Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos “Florivaldo Vargas”- ISMAC de 2019 a 2023.

Apesar de serem dois nomes, o coletivo eleito ocupa uma vaga na Câmara, caso os candidatos sejam eleitos, eles participam em conjunto, participem das sessões, discussões, plenários e integrem comissões. Assista ao vídeo:

