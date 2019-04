Sanesul avança programa com a Funasa

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) viabilizou cerca de R$ 116 milhões para obras de saneamento executadas pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul). Parte desses recursos é proveniente do governo federal, e serão utilizados para projetos de melhorias em redes de distribuição e abastecimento de água, expansão da coleta e estações de tratamento de água e de esgoto nos municípios onde opera.

A Funasa, órgão executivo do Ministério da Saúde, que atua em municípios de até 50 mil habitantes. O superintendente estadual da Funasa em Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio Santullo, falou da relevância em unir forças para conseguir promover o saneamento básico no estado.

“É importante ressaltar que é um trabalho em conjunto entre Governo Federal, Governo Estadual e a executora Sanesul, e que só é possível porque está acima de qualquer questão política. As localidades são menores e nem sempre têm condições financeiras para investir em saneamento; elas geralmente possuem comunidades em situação abaixo da ideal”, comentou Santullo.

Somando os recursos do convênio Governo Federal/Funasa, a contrapartida do Governo Estadual e a contrapartida da Sanesul, as obras serão executadas em 42 municípios com cerca de R$ 141 milhões.

Entre as obras de maior porte, em termos de projetos e execução, destacam-se as ampliações e construções das Estações de Tratamento de Esgotos – ETEs nos municípios de: Amambai, Anastácio, Angélica, Aral Moreira, Bataguassu, Coronel Sapucaia, Douradina, Figueirão, Itaporã, Jatei, Juti, Maracaju, Mundo Novo, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Porto Murtinho, Rio Brilhante e Tacuru.

Já na área de Sistema de Abastecimento de Água, sobressaem-se os municípios de: Camapuã, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Iguatemi, Itaquirai, Ivinhema, Ladário, Porto Murtinho e Sidrolândia, que elevaram o nível de qualidade de vida dos seus habitantes com água de boa procedência. Em Coronel Sapucaia, por exemplo, foram destinados R$ 1.6 milhões para a construção de uma ETA - Estação de Tratamento de Água, entre outras obras.

Deixe seu Comentário

Leia Também