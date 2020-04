Perpétuo Socorro continua sem celebrações presenciais

O Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro divulgou nesta segunda-feira (20), que mantém a decisão de suspender as celebrações presenciais e seguirá com a transmissão ao vivo das celebrações pelos canais de comunicação do Santuário e pela TV Imaculada.

Desde o dia 16 de março, o Santuário Estadual suspendeu as celebrações com a presença dos fiéis, como forma de prevenir a disseminação do coronavírus (COVID-19).

A Comunidade Redentorista responsável pela administração do Santuário Estadual continuará monitorando a evolução do coronavírus para a tomada de novas decisões.

Sagrada Comunhão

O Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro estabeleceu datas e horários para a distribuição da sagrada comunhão aos fiéis, e ressalta que as pessoas devem manter a distância de segurança e que os fiéis devem higienizar as mãos com álcool em gel, disponível na igreja. A comunhão será somente na mão e apenas uma espécie.

Confira os horários que os fiéis poderão procurar a comunhão na Paróquia:

Santuário

Sábado – 16h às 18h

Domingo – 07h às 09h / 16h às 18h

Quarta-feira – 6h às 9h/ 14h às 19h

AO VIVO

Como forma de manter a fé dos devotos, o Santuário Estadual continuará com as transmissões ao vivo das celebrações, para que cada um reze junto nas Igrejas Domésticas (Casas).

Quarta-feira:

6h – Novena gravada disponível no Facebook, Youtube e site do Santuário

7h – Missa e Novena (somente pela TV Imaculada Conceição)

16h – Novena ao vivo pelo Facebook , Instagram, Youtube e site do Santuário e pela TV Imaculada Conceição e pela Rádio Segredo 106.3 FM

Quinta-feira:

19h – Missa do Santíssimo Ao Vivo pelo Facebook, Instagram, Youtube e site do Santuário e pela TV Imaculada Conceição

Domingo:

10h – Missa Dominical Ao Vivo pelo Facebook, Instagram, Youtube e site do Santuário e pela TV Imaculada Conceição

A igreja segue aberta para visitação das 6h às 19h. O Santíssimo Sacramento fica exposto durante todo o horário para adoração.

