São Julião reabre Centro de Convenções Dr. Günter Hans

Em cerimônia com autoridades e homenageados, o Hospital São Julião reinaugurou na segunda-feira (1°), o prédio do Centro de Convenções Dr. Günter Hans que passou por reforma.

O espaço de eventos criado por Jurandir Nogueira faz parte de um conjunto de obras que o arquiteto deixou no hospital e está disponível ao público externo.

Durante o evento, houve a inauguração da galeria dos ex-presidentes, com nomes como os de Inah Machado Metello, Glorinha Lessa Coelho, Renato Alves Ribeiro, Carmélio Roos, Dra. Beatriz Dobashi e Geraldo Maiolino. "O São Julião é um hospital filantrópico diversificado, com atuação na assistência médica, com um trabalho inédito na área de meio ambiente e com uma história construída dentro de Mato Grosso do Sul, que precisa ser conhecida. Essa história passa pela arte e pela cultura e agora estamos compartilhando esse legado com a população”, declarou o presidente, Carlos Melke.

Os benfeitores do hospital foram os homenageados da cerimônia levando primeira vez o Troféu Hospital São Julião. Foram agraciados o arquiteto Jurandir Nogueira, Dr. Orestes Rocha, Maria Olga Mandetta, Frei Hermano Hartmann e seu companheiro de luta, Erliene Palhano, Nerone Maiolino, a enfermeira italiana Gabriella Pellizzer e duas funcionárias que trabalham há 48 anos no hospital, Delcira Coimbra e Elza Rabelo.

A primeira-dama, Mônica Riedel, que participou da entrega dos troféus, destacou o reconhecimento do hospital na humanização dos pacientes. "Esse amor que virou parte da cultura desse local, me sinto feliz que posso prestigiar o trabalho que é feito aqui no hospital. Quando fala de humanização, carinho e respeito às pessoas, eu lembro do São Julião", declarou em sua fala.

Irmã Silva Vicellio, presidente de honra do São Julião e Carlos Melke também prestigiaram o evento.

