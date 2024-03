Semana do Artesão começa nesta terça na Capital

A 16ª Semana do Artesão começa amanhã (19) e vai até a próxima terça-feira (26), em Campo Grande, ocasião em que ocorrem feiras de artesanato, noite cultural, homenagens, rodada de negócios, exposições e oficinas.

A abertura no Bioparque Pantanal ocorrerá das 15h às 18h, os homenageados serão Cleber Ferreira Brito, Claudia Castelão e Olinda Vergilio (in memorian).

A programação musical do evento contará com repertório variado, com apresentações de artistas regionais como o cantor Matu Miranda, Bella Donna Trio, Batucando Histórias, Flor de Pequi, entre outros.

Cronograma

No Armazém Cultural de 20 a 24 de março, acontece a Feira de Artesanato Mãos que Criam e também as oficinas de artesanato para crianças e adultos.

Na quinta-feira (21) acontece a Rodada de Negócios no Sebrae. Nas escolas públicas em Campo Grande, de 20 a 26 de março, acontecerão oficinas de artesanato. No sábado (23), na Morada dos Baís, acontece o “Café na Praça”, aberto ao público em geral.

Na terça-feira (26), acontecerá a homenagem anual dos deputados aos artesãos de Mato Grosso do Sul, na Assembleia Legislativa. Nesta edição, serão homenageados os artesãos Cleber Ferreira Brito, Claudia Castelão e Olinda Vergilio (in memorian).

“A Semana do Artesão desempenha um papel crucial no fortalecimento desse setor. O artesanato preserva tradições culturais, habilidades manuais e também representa uma fonte de renda para muitas pessoas”, afirmou Mara Bethânia Gurgel, secretária municipal de Cultura e Turismo.

Confira programação completa da Semana do Artesão no link. https://descubracg.campogrande.ms.gov.br/semana-do-artesao/ .

