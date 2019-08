Sérgio Mallandro faz show gratuito nesta quinta no Bosque dos Ipês

O comediante Sérgio Mallandro está em Campo Grande nesta quinta-feira (15) e fará uma apresentação gratuita em comemoração ao aniversário de Shopping Bosque dos Ipês.

A programação comemorativa começou às 10h e o stand up comedy de Mallandro será às 19h, na praça de alimentação.

Os consumidores que chegarem ao shopping durante o dia inteiro ganharão guloseimas e desde as 12h, os cantores Bia Blanc, Luiz Acosta, Ana Cabral e o sambista Daran Jr revezam nas apresentações musicais. Às 17h, tem Aurélio Miranda Filho com sertanejo universitário e finalizando as atrações musicais às 18h, tem Paulo Sérgio.

Para tirar muita risada do público e trazer um pouco de nostalgia, o comediante mais conhecido do Brasil, Sérgio Mallandro apresenta um show de stand up comedy gratuito, às 19h na praça de alimentação. Nele, Mallandro conta histórias de sua carreira e vida, de um jeito hilário. Nas histórias cita seu padrasto general, Xuxa, Marlene Mattos, Wagner Monte, Maradona, Jorge Benjor e Silvio Santos. Sérgio promete que seu show não é só "glu glu, yeah yeah", tem histórias hilárias e uma boa participação do público e, ainda, no final o comediante abre a Porta dos Desesperados, atração clássica dos anos 80.

Para o gerente de marketing, Diogo Salgado, todas essas atrações gratuitas são para agradecer nossos clientes, que prestigia nossos eventos e faz do Bosque dos Ipês a extensão da sua casa. “Neste mês comemoramos 6 anos, e nada melhor como um show bem humorado para toda a família se divertir”, disse.

Serviço

Show de stand up comedy com Sérgio Mallandro

Data: 15 de agosto (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Praça de Alimentação (2º piso) - Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados.

