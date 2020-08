Sexy Hot anuncia filmes adaptados a pessoas com deficiência

Marcos Tenório, com informações do Uol

Novidade chegando no Sexy Hot. O canal voltado para o público adulto (+18) vai adaptar suas produções para pessoas com deficiência visual e auditiva. Foi anunciado hoje pelo canal os filmes “Sugar Daddy” e “Desejo Proibido” que ganhará versões com áudios e legendas descritivas a partir da próxima quinta-feira (6).

As produções ficarão disponíveis no sexyhot.com.br e nas plataformas de vídeo-on-demand (VOD) das operadoras de TV por assinatura.

O objetivo do canal é adaptar todos os filmes pornôs que serão lançados pelo selo Sexy Hot Produções em 2020.

