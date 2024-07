Shopping da Capital recebe prêmio em concurso nacional

O Shopping Norte Sul Plaza recebeu, na noite da última quinta-feira (26), o Prêmio Abrasce 2024, concedido pela Associação Brasileira de Shopping Center, consagrando o terceiro ano consecutivo que o empreendimento sul-mato-grossense é finalista da premiação.

O shopping foi premiado na categoria Eventos e Promoções, com o case Show Pet Brasil, que aconteceu em setembro do ano passado, em uma área de 1,8 mil metros quadrados do estacionamento do local e rendeu o prêmio bronze.

A gerente de Marketing do Norte Sul Plaza, Anna Zimmermann, comemorou a premiação e destacou a importância desse reconhecimento para o shopping campo-grandense.

“O recebimento do prêmio Abrasce 2024 pelo Norte Sul Plaza é um reconhecimento significativo para nós. Ele ressalta a capacidade do shopping em promover eventos que atraem e envolvem a comunidade, demonstrando inovação e comprometimento com o entretenimento de qualidade. A conquista reforça a importância do Norte Sul Plaza como um centro de referência na realização de eventos, contribuindo para o fortalecimento da marca e para o desenvolvimento do setor de shopping centers no Brasil”, afirmou.

Com histórico na premiação, o Norte Sul Plaza foi finalista na categoria ESG em 2023, com o case sobre a doação de toneladas de alimentos para o programa Mesa Brasil, do Sesc, e se tornou, em 2022, o primeiro empreendimento de Mato Grosso do Sul a receber o Prêmio Abrasce.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também