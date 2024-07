Shrek 5 tem data da lançamento confirmada e recebe primeiro teaser; confira

A DreamWorks anunciou nesta terça-feira (9), por meio de teaser em suas redes sociais, uma nova continuação para a franquia Shrek, trazendo o quinto filme com o ogro mais famoso dos cinemas de volta para as telonas no dia 1º de julho de 2026.

No teaser, ao som de "All Star", do Smash Mouth, conhecida por suas aparições nos filmes da franquia, o estúdio anunciou que Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz devem voltar para os seus icônicos papéis como Shrek, Burro e Fiona, respectivamente, em ‘Shrek 5’.

Ainda não se tem informações sobre uma data de lançamento no Brasil, e nem a escalação de dubladores para a produção.

Confira o teaser:

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu — DreamWorks Animation (@Dreamworks) July 9, 2024

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também