Skol cria guarda-sol com energia solar e sortearÃ¡ em rede social

Priscilla Porangaba, com informações do Geek Publicitário

A Skol desenvolveu um guarda-sol especial capaz de transformar energia solar em luz. Isso tudo para que as pessoas possam aproveitar a diversão na praia mesmo com o final do verão, período em que o sol se põe mais cedo.

Até o dia 13 de março, os consumidores que interagirem nas redes sociais da marca, como o Instagram, e comentarem nos posts com a hashtag #SaideraVerãoSkol terão a chance de levar a novidade para casa.

Os 90 consumidores com os comentários mais criativos serão presenteados com os guarda-sois da marca e poderão se divertir por mais tempo.

A ação é válida para todo o Brasil, e a participação é apenas para maiores de 18 anos.

