Nota MS Premiada divulga ganhadores do primeiro sorteio

A Secretaria Estadual de Fazenda divulgou há pouco o resultado do primeiro sorteio do programa Nota MS Premiada e um dos ganhadores do prêmio principal é de Campo Grande. O contemplado gastou apenas R$ 28 reais em compras na loja de departamentos Leroy Merlin.

O outro ganhador que vai repartir o prêmio de R$ 100 mil é de Maracaju e gastou R$ 10,92 no supermercado “Estrela”. De acordo com o secretário Felipe Matos, 5.227.126 apostas concorreram ao sorteio. A quina teve 293 acertadores que levarão R$ 681 cada. Um dos ganhadores da quina gastou apenas R$ 1,69.

42 municípios foram contemplados e Campo Grande teve 143 ganhadores. A relação de ganhadores pode ser conferida neste link . Os contemplados devem receber o prêmio 20 dias após o cadastro.

“Vale a pena inserir o CPF e exigir, participar e não gastando nem um real pra participar. Exigindo que o comerciante pague e o comprador não. É o melhor programa do Brasil, e mais fácil”, ressaltou Felipe Matos.

O secretário explica que, se o consumidor conferir que ganhou, pelo site será redirecionado a uma página de cadastro. Inseridos os dados necessários, em vinte dias o dinheiro será depositado na conta. “Não precisa se dirigir a Secretaria de Fazenda ou receber qualquer ligação”, alerta Felipe Matos. O acertador tem 90 dias a partir da data do sorteio.

