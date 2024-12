Solidariedade espalha o espírito do Natal pelo Humap-UFMS

O espírito do Natal chegou no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) neste dezembro, acompanhado de gestos de solidariedade e generosidade por parte dos colaboradores, voluntários e doadores que trouxeram alegria, conforto e reconhecimento a pacientes e trabalhadores da instituição.

Na maternidade, foram presenteados 25 enxovais cuidadosamente montados pelas voluntárias de Dourados para as gestantes e mães de recém-nascidos, com roupinhas, mantas e itens de higiene.

No setor de Hemodiálise, a presença de uma voluntária iluminou o dia do pequeno João Guilherme Morales, que ganhou, além de um brinquedo, brincadeiras e conversas que trouxeram alegria para ele nesta véspera de Natal.

As ações também chegaram até as unidades de internação, com os presentes arrecadados na Unidade de Laboratório de Análises Clínicas sendo entregues às crianças internadas nas Unidades de Enfermaria Pediátrica (Enf Ped) e na UTI Pediátrica (CTI Ped) pela Unidade de Gestão e Processamento da Informação Assistencia.

Os colaborados do Humap-UFMS também foram lembrados, e com a colaboração de funcionários de uma distribuidora de bebidas local, foram doadas 1.200 latinhas de refrigerante, entregues aos trabalhadores do hospital.

Para a superintendente do Humap-UFMS, Dra. Andrea Lindenberg, esse tipo de gesto vai além de algo meramente simbólico. “O Natal nos lembra do poder transformador da solidariedade. Cada doação, cada gesto de carinho faz a diferença na vida de quem está aqui. É emocionante ver tantas pessoas unidas pelo propósito de levar esperança e alegria para os nossos pacientes e colaboradores. Essa é a essência do nosso trabalho no Humap”, afirmou.

