Sonda da Nasa perde amostras do asteroide no espaço

A sonda da Nasa coletou cerca de 400 gramas de fragmentos o anuncio foi feito nesta sexta-feira, foi colhido uma grande quantidade de partículas do asteroide Bennu após a operação histórica desta semana, mas que foram tantas que o compartimento de coleta não fecha.

"Uma fração substancial da massa colhida está escapando", declarou o chefe da missão, Dante Lauretta, durante conferência telefônica com jornalistas.

A sonda coletou cerca de 400 gramas de fragmentos, muito mais do que o mínimo de 60 gramas que se buscava inicialmente, informou o cientista.

"Minha grande preocupação é que as partículas estão escapando, somos vítimas do nosso sucesso", explicou Lauretta. Em consequência, a operação de medida da massa, inicialmente prevista para amanhã, foi cancelada, já que corre-se o risco de espalhar ainda mais as amostras.

A urgência agora é reduzir ao mínimo as atividades do aparelho e preparar o mais rapidamente possível o armazenamento das amostras em um compartimento na sonda. Os fragmentos estão em um compartimento localizado no fim do braço coletor do aparelho, cujo mecanismo de fechamento está bloqueado por partículas relativamente grandes.

