SpaceX e Nasa lançam missão que irá resgatar astronautas "presos" na estação espacial

A SpaceX e a Nasa lançaram neste sábado (28) o foguete que será usado na missão de resgate dos dois astronautas que ficaram "presos" na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) após problemas com a espaçonave da Boeing.

A cápsula Crew Dragon decolou em direção à órbita para buscar pilotos de teste Suni Williams e Butch Wilmore, que estavam a bordo da Starliner, da Boeing, que precisou voltar vazia à Terra por questões de segurança.

Para acomodar os dois “passageiros extras”, a missão deste sábado conta com uma tripulação reduzida, levando apenas o astronauta Nick Hague, da agência espacial americana, e o cosmonauta Aleksandre Gorbunov, da agência russa.

A Crew Dragon permanecerá acoplada à ISS até o fim de fevereiro de 2025, quando retornará à Terra com Williams e Wilmore.

Inicialmente, os dois deveriam participar de uma missão de oito dias no espaço, mas após a Boeing detectar problemas no sistema de propulsão da Starliner e vazamentos de hélio, o retorno da nave foi adiado. Quando os dois voltarem, eles terão completado mais de oito meses no espaço.

