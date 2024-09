STF cria perfil oficial no Bluesky

O Supremo Tribunal Federal (STF) criou um perfil oficial no BlueSky, principal plataforma utilizada por brasileiros após a suspensão do X, antigo Twitter, no Brasil. A plataforma também suspendeu contas falsas que utilizavam o nome da Corte.

Segundo o portal de notícias Metrópoles, o perfil foi criado na sexta-feira (30/8), mesmo dia em que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a plataforma de Elon Musk no Brasil.

“O único perfil oficial do Supremo Tribunal Federal no BlueSky. O Tribunal da Constituição é a instância máxima do Poder Judiciário e trabalha para garantir seus direitos. A Constituição é sua”, diz a bio da Corte.

Até a manhã desta segunda-feira (2), a conta ainda contava com pouco mais de 400 seguidores e não havia realizado nenhuma publicação na plataforma.

