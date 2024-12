Sucesso dos cinemas, Interestelar volta às telonas brasileiras em janeiro

Vencedor na categoria Melhores Efeitos Visuais no Oscar 2015, o filme Interestelar estará de volta nos cinemas do Brasil entre os dias 9 e 15 de janeiro de 2025, pouco mais de 10 anos após o seu lançamento.

Dirigido por Christopher Nolan, que recentemente trabalhou em Oppenheimer, o filme é aclamado pela crítica e pelo público, além de contar com várias estrelas conhecidas, como Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Matt Damon, Jessica Chastain e Timothée Chalamet.

A Warner Bros. Pictures anunciou que a pré-venda dos ingressos para o relançamento de Interestelar começará nesta quinta-feira (26).

