Técnico de internet que ficou pendurado em poste passará por cirurgia na Santa Casa

O técnico de internet Gerthney Rojas Ramos, que ficou pendurado em um poste após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava na manhã desta quinta-feira (29), em Campo Grande, terá que passar por uma cirurgia na Santa Casa em decorrência de ferimento causado pelo incidente.

No momento em que foi eletrocutado, Gerthney, que utilizava EPI (Equipamento de Proteção Individual), acabou pendurado no poste, a uma altura de aproximadamente quatro metros. Foi neste momento em que ele acabou deslocando o seu ombro.

Apesar do incidente, seu estado de saúde é estável e ele se encontra lúcido e consciente, mas precisará passar por cirurgia para corrigir o deslocamento. Não se tem informações de quando o procedimento será realizado.

Relembre o caso

O técnico de internet Gerthney Rojas Ramos levou um choque elétrico durante o trabalho na manhã de hoje, na Rua Santa Bertilia, no Bairro Jardim São Conrado, em Campo Grande, e acabou pendurado em um poste.

Gerthney estava reparando e fazendo manutenção da rede de internet quando, em determinado momento, acabou encostando em uma cordoalha energizada e levou um choque elétrico, caindo do poste.

Por estar usando EPI, ele ficou pendurado a aproximadamente quatro metro de altura do chão, até a chegada do Corpo de Bombeiros. Ele recebeu os primeiros-socorros ainda no local e foi encaminhado para a Santa Casa.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também