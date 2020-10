Terminais de ônibus voltam a funcionar normalmente em Campo Grande

Os passageiros de ônibus de Campo Grande, receberam uma notícia boa nesta quinta-feira (22) depois de que a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou que o transporte público coletivo de Campo Grande, gradativamente, está retornando ao ritmo da normalidade, dentro do que permitem as medidas de biossegurança adotadas para preservar a saúde dos usuários.

Nesta quarta-feira (21), os terminais voltaram a funcionar até 23h30 (chegada das últimas linhas de ônibus), quando saem os ônibus que levam os usuários para os bairros, que chegam ao trajeto final por volta da meia-noite.

Na Praça Ary Coelho, foram retomadas as linhas especiais do horário da 00h40, que seguem direto para os bairros. Para os usuários do transporte coletivo, é importante lembrar que as pessoas que forem utilizar as linhas especiais, que partem da Praça no horário da 00h40, devem fazer o cadastro pelo telefone 3316-6600.

