Tomiko Itooka, a pessoa mais velha do mundo, morre aos 116 anos

Tomiko Itooka, reconhecida pelo Guinness World Records como a pessoa viva mais velha do mundo, morreu aos 116 anos no Japão. A informação é da rede de televisão pública NHK, que não informou a causa da morte.

Itooka, que ganhou o título de pessoa viva mais velha do mundo pelo Guiness em agosto de 2024, após a morte da francesa Maria Branyas Morera, aos 117 anos, morreu no dia 29 de dezembro de 2024 em uma casa de repouso na cidade de Ashiya.

Nascida em 23 de maio de 1908 em Osaka, durante a Era Meiji, Tomiko viu um mundo antes mesmo da 1º Guerra Mundial, que teve início apenas em 1914.

Ela se casou aos 20 anos e tinha 32 quando o Japão entrou na Segunda Guerra Mundial. Ela é mãe de duas filhas e dois filhos, além de ter vários netos e bisnetos.

Sua vida também foi marcada por uma paixão pelos esportes, jogando vôlei na escola que frequentou quando criança e fazendo caminhadas e escaladas ao longo da vida adulta, chegando duas vezes ao topo do monte Ontake, com três quilômetros de altura, e realizando a peregrinação Saigoku Kannon por 33 templos budistas quando tinha 80 anos.

