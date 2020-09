TRAGÉDIA - Jovem morre após saltar em cachoeira e bater a cabeça

Da redação, com informações do G1

Fernando Shikata Sanches, 31 anos, morreu na segunda-feira (7) após bater a cabeça em uma pedra durante um salto em uma cachoeira em Oriente, cerca de 15 de quilômetros de Marília – SP.

Segundo informações do site de noticias G1, o jovem participava de um encontro de família que acontecia no local. Por volta das 18h, Sanches foi pular da cachoeira e bateu com a cabeça em uma pedra e afundou. A altura era de aproximadamente três metros.

O corpo de bombeiros local foi acionado, mas ele já se encontrava sem vida a cerca de cinco metros de profundidade.

