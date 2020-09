TRE-MS recebe equipamentos de proteção para as eleições

Joilson Francelino, com informações da assessoria

O Tribunal Regional de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) recebe, nesta quarta-feira (16), a primeira de três remessas de equipamentos de proteção individual e os materiais necessários para a prevenção contra a Covid-19 nos locais de votação e seções eleitorais.

O material, encaminhado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), visa proporcionar segurança aos eleitores, mesários e demais colaboradores nas Eleições municipais 2020, de modo a desenvolver os procedimentos e protocolos sanitários estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), Desembargador João Maria Lós, destaca a importância da iniciativa que "além de garantir a legitimidade do processo eleitoral de maneira democrática e responsável, prioriza os cuidados necessários a todos os envolvidos na eleição."

A justiça eleitoral sul-mato-grossense receberá, ao todo, 34.378 Face Shields (protetores faciais), 139.269 máscaras, 33.708 de álcool em gel (200ml), 31.417 álcool etílico em gel (500ml) e 6.349 álcool spray (400ml).

O TSE tem feito a distribuição dos materiais em todo território nacional. O prazo final das entregas é 30 de setembro, sendo que a distribuição será realizada de maneira parcial de acordo com o volume de materiais.

