Triste! Onça-pintada 'Gaia' morre queimada pelos incêndios no Pantanal

A onça-pintada “Gaia”, uma das felinas monitoradas pela ONG Onçafari, morreu devido os incêndios que têm devastado o Pantanal Sul-mato-grossense. A informação foi confirmada pelas redes sociais.

“É com grande tristeza que nos despedimos da Gaia, uma das onças monitoradas pelo Onçafari, conhecida pela equipe desde o nascimento. Infelizmente, o fogo interrompeu essa linda jornada e é impossível não sentir profundamente a sua perda”, diz a publicação da ONG.

Segundo uma funcionária da Onçafari, Gaia não conseguiu fugir do fogo que estava muito forte. O animal tinha 60 kg, era monitorado desde maio de 2013, e gerou quatro filhotes.

“A Gaia, uma onça absolutamente especial, filha da Esperança, outra onça absolutamente marcante na história do Oncafari. A Gaia não teve tempo de de salvar do fogo. Infelizmente veio com muita intensidade, absolutamente cruel, veio lambendo tudo”.

