UEMS elabora artigo didático para apoiar estudos sobre o coronavírus

Um artigo sobre a difusão espacial do novo coronavírus no Estado, foi publicado por pesquisadores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), onde eles apontam com mapas panorâmicos estatísticos da doença, origem, e expansão.

O eixo da pesquisa tem reforçado iniciativas que tem obtido destaque no âmbito interno e externo da Universidade. “O presente artigo surge no sentido de discutir as diferenças na distribuição geográfica da epidemia e associar a ação do governo local e suas repercussões imediatas. Essa é uma abordagem relevante que devemos considerar e compreender”, destaca a infectologista e docente da UEMS, Dra. Íris Bucker.

O artigo configura-se como uma iniciativa com resultados práticos e que impactam diretamente as estratégias de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, causador da doença Covid-19.

Análise

Os pesquisadores da UEMS deram um contexto mais amplo à análise sobre a pandemia. Nas palavras do prof. Dr. Paulo Jurado, que integra a equipe responsável pelo estudo, “a possibilidade de trabalhar de maneira multidisciplinar reflete um debate plural e dinâmico, enriquecendo a abordagem construída, em torno de diversas variáveis do fenômeno, especialmente, em um momento tão desafiador como esse, na história da humanidade”.

A Painel Dashboard, empresa do ramo das geotecnologias, disponibilizou para apoio a ciência e aos pesquisadores da universidade, um painel interativo do ArcGis On-line que permite a visualizacão de informações em mapas, gráficos e texto que são atualizados diariamente para o acompanhamento da evolução da pandemia e serve como apoio aos profissionais das mais diversas áreas, bem como para a população em geral.

Painel criado por pesquisadores da UEMS

