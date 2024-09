Último dia: Licenciamento de veículos com placa final 9 vence nesta segunda

Proprietários de veículos que possuem placas com final 9, têm até esta segunda-feira (30), para quitar a taxa anual de licenciamento em Mato Grosso do Sul. Outubro é o último mês do calendário anual de licenciamento 2024 do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS).

O licenciamento é um documento de porte obrigatório e deve ser apresentado à autoridade de trânsito sempre que solicitado.

Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda, o valor unitário da Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul (UFERMS) é de R$ 49,49, ou seja, quando o motorista for pagar e se o veículo não tiver outros débitos, o valor será de R$ 224,18.

A taxa pode ser paga no portal de serviços Meu Detran, também no aplicativo Detran MS ou, de forma presencial.

Conforme o departamento de trânsito, após a quitação do débito, o proprietário do veículo deve emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRVL).

Ainda conforme o Detran, o motorista que não portar o licenciamento, pode cometer uma infração gravíssima, com uma multa prevista em R$ 293,47 e 7 pontos na carteira, além da medida administrativa de remoção do veículo ao pátio.

