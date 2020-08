Vai e vem: Maiara e Fernando escolhem MS para reatar pela 6ª vez

Sarah Chaves, com informações do Metrópoles

O casal Maiara e Fernando Zor, reataram o romance em um passeio pelo pantanal sul-mato-grossense. Os dois estiveram juntos no Rancho Recanto dos Jaus, em Alcinópolis.

De acordo com a coluna do Léo Dias no Metrópoles, o casal que havia confirmado o término no dia 18 de julho, decidiram reatar, apesar de não terem anunciado nada oficialmente.

Maiara e Fernando já haviam aparecido juntos no final de semana passado na casa de Bárbara Evans.

Fernando postou em seu stories no Instagram uma foto com a amada. Já a pagina ofical do Rancho no Facebook postou uma palhinha acústica da cantora dentro de um barco de pesca. Confira:

