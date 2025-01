Planilha secreta que avalia influencers e famosos vaza nas redes; veja

Nesta quinta-feira (23), uma planilha com relatos sobre influenciadores brasileiros viralizou na rede social X, gerando grande repercussão no mercado de marketing digital e entre o público.

Intitulada "Planilha dos Influenciadores", o documento reúne avaliações feitas por profissionais que supostamente trabalharam com os nomes listados, incluindo elogios e críticas detalhadas.

A planilha, que circulou inicialmente entre publicitários e profissionais do setor, foi preenchida por meio de um formulário anônimo, o que garantia confidencialidade aos respondentes.

As informações organizadas incluem a data e hora de envio, o nome e o perfil do influenciador, uma nota de 1 a 10, o ano de trabalho em conjunto, um relato da experiência e até dicas para futuros colegas.

Após viralizar, o formulário foi encerrado e não aceita mais novas respostas.

Entre os influenciadores mais bem avaliados estão nomes como Juliette, Iza, Sabrina Sato, Ary Fontoura e Gil do Vigor, todos com nota máxima (10). Os relatos os descrevem como profissionais exemplares, pontuais e atenciosos em suas entregas publicitárias.

Sobre Gil do Vigor, por exemplo, foi destacado que, apesar de uma postura inicialmente tímida, ele conquista a equipe rapidamente com sua simpatia e foco nos detalhes.

A planilha também chamou atenção pelas críticas a influenciadores como Álvaro, Malu Borges e Gkay, que receberam notas baixas e relatos negativos.

Álvaro, por exemplo, foi apontado por atrasar entregas publicitárias, embora tenha sido reconhecido por gerar resultados financeiros satisfatórios para as marcas.

O caso gerou debates sobre os bastidores do marketing de influência e a relação entre marcas, influenciadores e equipes de publicidade.

A viralização do documento expõe não apenas as experiências positivas, mas também os desafios enfrentados por profissionais do setor, além de reforçar a importância de ética e profissionalismo nesse mercado em expansão.

