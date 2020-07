Vídeo: batida entre motos nas Moreninhas deixa jovem gravemente ferido

O jovem Atherson Shritkh Ferreira, 23 anos, ficou gravemente ferido após se envolver em acidente de moto na última quarta-feira (1º), no bairro Moreninhas ll. Ele está internado na Santa Casa de Campo Grande.

O acidente aconteceu na cruzamento da rua Barreiras com a Rua Ipamerim. Ele colidiu com outro motociclista e foi lançado a metros de distância. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança de um estabelecimento comercial e pode ser conferido ao final desta matéria. De acordo com a coordenação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o jovem foi atendido por volta das 11h30 da manhã com traumatismo craniano e uma fratura na perna direita em um atendimento rápido que previne o agravamento de sequelas.

Na Santa Casa, Atherson chegou por volta das 13h53, e foi diretos para a área vermelha do pronto-socorro em atendimento de urgência e emergência. Le ficou sedado e entubado no dia do acidente. O jovem foi submetido a uma cirurgia que foi bem sucedida

Atherson também sofreu um traumatismo craniano, do qual está em tratamento conservador, que é quando não há procedimento cirúrgico, apenas medicações e aguardar que a situação evolua.

Veja o momento da pancada que vitimou Atherson:

