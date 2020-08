Vídeo - Quase 40 kg de peixes morrem por falta de água no rio Correntes

Um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver vários pexes mortos e outros buscando encontrar diante da escassez de água no rio Correntes. Segundo os ribeirinhos, uma barragem feita pela usina foi responsável pela degradação do local.

A Polícia Militar Ambiental (PMA) foi até o local, e em vistoria, cerca de 40 quilos de peixes morreram.



Diante da denúncia dos ribeirinhos, equipes da PMA de Coxim e São Gabriel do Oeste realizaram vistoria no local, no início da tarde desta segunda-feira viram que o vídeo em si, foi gravado em um braço do Rio Correntes com cerca de 300 metros e não no próprio rio.

Quando os policiais chearam ao local, já estava normalizado, o canal que fica no lado do estado do Mato Grosso, no município de Itiquira.

A polícia foi informada que o canal perdeu cerca de 70% a 80% da água por cerca de uma hora e meia e calcula que morreram cerca de 40 quilos de peixes somente da espécie curimbatá. O Rio Correntes não teve alteração no seu fluxo.

No local estava a PMA de Rondonópolis e a Secretaria de Meio Ambiente do município de Itiquira (MT). A equipe iria realizar vistoria também na sede da usina para verificar qual a falha operacional ocasionara o problema.

Relatórios serão encaminhados ao Ministério Público e aos órgãos ambientais para avaliação das consequências e possíveis autuações administrativas serão procedidas pelo órgão ambiental licenciador, no caso, o Ibama.

