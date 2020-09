Vídeo: enterro de Carolina é marcado por “manobras arriscadas” e aplausos

Familiares e amigos da jovem Carolina Leandro Souto, de 23 anos, morta a tiros na última segunda-feira (31) no bairro Aero Rancho prestaram as últimas homenagens durante o velório no cemitério Memorial Park em Campo Grande, com manobras de motos, zerinho e muito barulho durante o velório no cemitério Memorial Park em Campo Grande (MS).

Vídeos que foram publicados nas redes sociais da jovem mostram várias motos, fazendo muito barulho cortando giro, empinando a moto no cemitério durante o cortejo e enterro de Caroline.

Na frente da residência onde ela morava, houve dezenas de motociclista que foram até o local, eles estavam realizando manobras arriscadas no meio da rua, mas com muita habilidade, estavam fazendo zerinho, queimando borracha, dando muito grau e fazendo muito barulho com o escapamento.

O caso

A jovem de 22 anos suspeita dos disparos foi identificada como Nayara Francine Nobrega dos Santos, fugiu do local após cometer o crime. Conforme o Boletim de ocorrência, a autora e a vítima tiveram um desentendimento momentos antes do crime.

Após a discussão a suspeita teria ido buscar a arma do crime, quando ela retornou até a casa da Carolina, começaram uma nova discussão, foi o momento em que a autora sacou o revólver e efetuou cerca de seis disparos.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Centro Regional De Saúde (CRS) Aero Rancho, com lesões no rosto e ombro, com sangramento extenso através da boca e nariz, mas antes de chegar a unidade de saúde, ela não resistiu aos ferimentos.

A equipe policial contatou que Carolina foi atingida, pelos disparos próximo ao olho esquerdo, na lateral do abdômen esquerdo, no ombro esquerdo e na coxa direita.

