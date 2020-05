Vídeo - Galo garnizé da "olé" em grupo de mulheres que tentam capturá-lo

Sarah Chaves, com informações do 94 FM Dourados

Começou a circular na internet na tarde de segunda-feira (4), um vídeo onde quatro mulheres tentam pegar um galo garnisé após o animal fugir do dono.

De acordo com o site 94FM Dourados, a filmagem mostra a fuga do galo no centro de Dourados, e atrás dele, o grupo de mulheres uniformizadas corre para tentar pegá-lo utilizando uma caixa.

A situação que ocorre entre as ruas Weimar Gonçalves Torres com a Hayel Bon Faker, leva alguns carros a parar no meio da rua, para não atropelar o galo, nem as mulheres.

Depois de toda a confusão, o galo foi capturado e entregue ao dono.

Veja o vídeo:

Deixe seu Comentário

Leia Também