Vídeo: Jacaré avança contra câmera de turistas no Pantanal

Flávio Veras, com informações do G1

Uma família passou por um susto durante um passeio no Pantanal mato-grossense, no último fim de semana, quando um jacaré se aproximou do barco em que eles estavam e abocanhou a câmera usada para registrar o momento.

Segundo reportagem do G1, o bancário Adriano Ramon Lani conta que ele e a família foram fazer um passeio de barco no sábado (25), no Rio Claro, em Poconé, a 104 km de Cuiabá. Eles foram com um guia de turismo, que durante o passeio jogava peixes para que as aves da região se aproximassem e pudessem ser vistas.

Numa das vezes em que ele jogava os peixes, o jacaré se aproximou do barco. Eu comecei a gravar e não percebi que o guia tinha um outro peixe na ponta de uma vara. Então o jacaré foi se aproximando. Não sei se era para pegar o peixe ou por a câmera, achando que era um peixe. Quando voltei a gravar mais próximo, ele abocanhou a câmera", relata.

Adriano conta que, por sorte, conseguiu puxar a câmera para dentro do barco a tempo e não a perdeu. Ele notou, em seguida, que junto dela, veio um dente do jacaré.

O animal se afastou, em seguida e a família terminou o passeio.

