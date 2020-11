Vídeo: Lixo do “Jeri Bar” causa transtornos à vizinhança

Os moradores da Chácara Cachoeira, vizinhos do Jeri Beach Bar na rua Coronel Cacildo Arantes, reclamam do descarte do lixo do local que atrapalha a entrada das casas e do som alto.

Um dos vizinhos que preferiu não se identificar, que mora na rua Muçambé, ao lado da entrada de serviço do estabelecimento fala que é vizinho do bar há um ano e já tentou diálogo. “O bar fica na esquina, e a entrada de serviço fica numa rua sem saída onde é minha casa, isso já aconteceu por diversas vezes, eles deixam lixo na frente da minha casa, tem dias que é 50 sacos de lixo. Os carros dos funcionários ficam todo dia parados na frente da minha casa”, alega.

O morador reclama principalmente do mal cheiro, dos resíduos que são descartados em parte da rua, e incomoda principalmente quem tem filhos pequenos e no local existe a proliferação de ratos e baratas.

Ainda segundo o morador que fez uma publicação no Facebook com a reclamação, o som alto vindo do local também está fora das conformidades. “O som fica alto e eles não respeitam o horário, e tocam músicas ao vivo até às 1h da manhã, ao ar livre sem proteção acústica e por ser um bar residencial dentro das leis do Município não seria permitido música ao vivo”, disse o morador afirmando que fez uma denúncia ontem na Semadur e um fiscal da prefeitura fará uma visita no local.

Outra reclamação de um morador da rua Imbuzeiros a três quadras do bar alega que o som atrapalha muito a convivência “Incomoda e muito, som ao ar livre sem moderação e sem hora para acabar, creio que o local não possui alvará para música ao vivo”, alega que os piores dias são quarta, sexta, sábado e domingo.

Ao JD1 Notícias a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), afirmou que “já está ciente do caso e tomará as medidas cabíveis”.

A reportagem tentou entrar em contato com os proprietários do Jeri Beach Bar, mas não teve sucesso.

Veja as filmagens do local:

Deixe seu Comentário

Leia Também