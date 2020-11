Vídeo: Meteoro explode no céu na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai

Sarah Chaves com informações do G1

Um meteoro explodiu a madrugada desta segunda-feira (23) sobre a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. O fenômeno foi registrado pelo Observatório Espacial Heller & Jung, que fica em Taquara, a 426,9 km de distância do local onde ocorreu a explosão.

O bólido (nome dado ao meteoro quando ocorre a explosão) registrou magnitude de -7, o que é considerado elevado. No momento da entrada na atmosfera, o meteoro tinha possivelmente menos de um metro de diâmetro.

"Com a queda deste meteoro de elevada magnitude fica comprovado que neste ano de 2020 já ocorreu o maior número de meteoros de elevada magnitude desde 2016, quando iniciou a operação do observatório no RS", afirma o diretor da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, Carlos Fernando Jung.

Segundo o professor, o bólido entrou na atmosfera da Terra a 103 km de altitude e explodiu a 94,4 km. Teve uma duração de 1,05 segundo.

