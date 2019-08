Vídeo mostra homem sendo “atropelado” em briga de trânsito

Um vídeo publicado no Twitter na quinta-feira (8) mostra uma briga de trânsito que teria acontecido no cruzamento das ruas Da Garça e 13 de Junho, no bairro São Francisco, em Campo Grande.

Com a legenda “mais um dia tranquilo em Campo Grande”, as imagens publicadas por Julia Soares mostram um homem em cima do capot de um veículo branco. Logo em seguida, o condutor desce e os dois trocam empurrões. Depois o motorista entra novamente no carro, o outro volta a subir no capot e é “atropelado”.

A causa da briga ainda é desconhecida. O JD1 Notícias tentou contato com a autora da publicação, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno. O vídeo tem mais de 4 mil curtidas e 400 retweets.

Assista:

