Estudante morre com tiro na cabeça em sala de aula

Sarah Chaves, com informações do Diário Corumbaense

O estudante Carlos Daniel Maldonado Pires, 19 anos, morreu dentro da Escola Municipal Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, com um tiro na cabeça na quarta-feira (7), no distrito de Albuquerque, em Corumbá.

A Polícia Militar de Corumbá foi chamada e constatou que a vítima foi atingida por um tiro no lado direito da cabeça. Há informações de que o único tiro foi dado de fora da unidade de ensino, perfurou uma janela e atingiu o estudante. As autoridades investigam o caso para identificar o autor do disparo.

Testemunhas foram ouvidas e relataram que o jovem estava dentro da sala de aula quando em um determinado momento ouviram um barulho, o disparo de arma de fogo, e logo em seguida, viram Carlos Daniel cair no chão.

Ainda conforme as testemunhas, ao verem o colega caído, eles pensaram se tratar de uma brincadeira entre alunos, vindo somente a verificar a gravidade do ocorrido quando observaram o sangramento saindo do ferimento da vítima. Foi prestado socorro, mas o rapaz já estava morto.

As aulas na escola Luiz de Albuquerque foram suspensas nesta quinta e sexta, em sinal de luto, e serão retomadas na segunda-feira, 12 de agosto.

