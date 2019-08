Homem morre após acidente entre carro e moto no interior

Rauster Campitelli, com informações do O Pantaneiro

O motociclista Vanderci Barbosa morreu na manhã desta sexta-feira (9) em acidente de trânsito registrado na Rua Manoel Aureliano da Costa, quase esquina com a Rua Manoel Antônio Paes de Barros, no centro de Aquidauana. A vítima, que trabalhava há 32 anos no Escritório Universal, foi atingida por um automóvel GM Prisma, conduzido por uma motorista que estaria embriagada e teria sido presa logo em seguida pela Polícia Militar.

O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional, em estado grave. Ele chegou à unidade de saúde com vários traumatismos, incluindo craniano, e com parada cardiorrespiratória. As equipes tentaram reanimá-lo, mas Vanderci não resistiu. Ele era casado e deixa dois filhos e um neto.

